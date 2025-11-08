Песни российских исполнителей вернулись в популярный стриминговый сервис

Некоторые композиции с участием народных артистов России Ларисы Долиной, Григория Лепса и Олега Газманова снова появились в стриминговом сервисе Apple Music, убедился корреспондент NEWS.ru. Речь идет только о тех треках, где эти артисты указаны как участники, а не как основные исполнители.

Ранее профили музыкантов, подпавших под санкции ЕС, были удалены из сервиса, затем восстановлены с биографиями, но без их музыкального каталога. В профиле Ларисы Долиной появилось три трека с пометкой «feat. Лариса Долина»: сингл «Июль» 1983 года и композиция «Скрипка» 2025 года. Аналогичная ситуация сложилась с Лепсом, в чьем аккаунте доступны две песни Emin с его участием, и Газмановым, для которого доступен лишь один трек из альбома DJ Groove 1999 года.

Ранее правительство Австралии объявило о новом пакете санкций против России, включив в список 37 физических лиц и семь организаций. Как сообщает австралийский МИД, ограничения коснулись российских знаменитостей, включая SHAMAN, актера Вячеслава Манучарова и телеведущую Марию Киселеву, руководителей компаний «Совкомфлот», «Газпромнефть», «Газпромбанк» и «РусГидро» и технологических предприятий «Микрон» и «Байкал электроникс». Санкции предусматривают финансовые ограничения и запрет на въезд.