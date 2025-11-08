Продюсер раскрыл, с какими звездами Icegergert сравнялся по гонорару Продюсер Рудченко: по сумме гонорара Icegergert догнал Лепса и Киркорова

Рэпер Георгий Гергерт (Icegergert) по сумме требуемого гонорара в 7 млн рублей за одно выступление практически сравнялся с певцами Григорием Лепсом, Филиппом Киркоровым и Димой Биланом, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, все зависит от уровня мероприятия.

С подобным гонораром, в зависимости от мероприятия, за такие деньги могут выйти и Лепс, и Киркоров, не выезжая из Москвы, и Полина Гагарина. И Зиверт, и Диму Билана. Но все зависит от мероприятия. Где оно, какое мероприятия. Лепс на выезде стоит больше, — считает Рудченко.

Ранее Icegergert удвоил гонорар за свои выступления. На фоне растущей популярности и скандалов вокруг музыканта цена его концерта достигла 7 млн рублей. Еще летом Гергерт соглашался выступать за 3,5 млн рублей. В райдер артист включает 24 бутылки пива для команды и два баллона кислорода, чтобы «протрезветь, если сильно прибухнул».

6 ноября прокуратура Москвы возбудила административное дело против Icegergert по статье о публичной демонстрации атрибутики экстремистской организации. Исполнитель выкрикнул во время выступления лозунг «Арестантского уголовного единства» (АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).