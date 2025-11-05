По-немецки брецель. По-нашему бублик — простая и вкусная выпечка без возни и танцев с бубном

Почувствуйте себя настоящим немецким булочником не выходя из дома! Брецель — это не просто крендель, это целая легенда. Его аромат неразрывно связан с уютными баварскими пивными, шумными ярмарками и атмосферой Октоберфеста. Хрустящая золотистая корочка, покрытая крупными кристаллами соли, и невероятно мягкая, упругая внутренность — вот что делает его таким узнаваемым. Секрет уникальной текстуры кроется в особой технологии: перед выпечкой тесто ненадолго опускают в кипящую воду с содой. Это может показаться сложным, но на самом деле приготовить эти соленые крендели дома проще, чем вы думаете, и это настоящее кулинарное приключение.

Для начала приготовим опару. Подогрейте 480 миллилитров воды до температуры парного молока, растворите в ней 20 граммов коричневого сахара и 10 граммов сухих дрожжей. Оставьте на 10–15 минут, пока не появится пенная шапка. В глубокой миске смешайте 750 граммов пшеничной муки с щепоткой соли. Влейте опару и добавьте 85 граммов размягченного сливочного масла. Замесите эластичное, немного липкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на час, пока оно не удвоится в объеме. Обомните тесто и разделите на 12 равных частей. Раскатайте каждую в длинную колбаску, утолщенную в середине и тонкую по краям, и сформируйте классические крендели. Теперь самый важный этап: уберите заготовки в морозилку на 20–25 минут. В это время вскипятите в широкой кастрюле воду и аккуратно растворите в ней 170 граммов пищевой соды. По одной штуке доставайте брецели из морозилки и с помощью шумовки опускайте в кипящий раствор на 20–30 секунд. Выложите их на противень с пергаментом, смажьте взбитым яичным желтком, щедро посыпьте крупной морской солью и сделайте надрез в самой толстой части. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 15–20 минут до густого золотистого цвета.

