Тыкву больше не раздаю, пеку ароматные плетенки с корицей и орехами! Простая и ароматная выпечка к чаю

Если у вас, как и у меня, каждый год гора тыквы пропадает зря — этот рецепт станет настоящим спасением! Тыкву больше не раздаю соседям, а пеку эти божественные плетёнки с корицей и орехами. Аромат, который наполняет дом во время выпечки, — это нечто: сладковатый запах тыквы, тёплые нотки корицы и хрустящие орехи... А какие они мягкие внутри, с хрустящей корочкой! Мои домашние теперь только их и просят к чаю. И ведь готовятся они на удивление просто!

Вам понадобится: 400 г тыквенного пюре, 600 г муки, 150 г сахара, 100 мл молока, 10 г сухих дрожжей, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 100 г грецких орехов, 2 ч. л. корицы, щепотка соли. Тыкву запеките до мягкости и разомните в пюре. Смешайте тёплое молоко с дрожжами и сахаром, дайте подойти 10 минут. Добавьте тыквенное пюре, растопленное масло, яйцо, соль. Всыпьте муку и замесите тесто. Оставьте на 1,5 часа в тепле. Для начинки смешайте измельчённые орехи с корицей и 50 г сахара. Тесто разделите на четыре части, каждую раскатайте в прямоугольник. Посыпьте начинкой, сверните в рулет и разрежьте вдоль на три части. Сплетите косички. Выпекайте 25 минут при 180 °C.

