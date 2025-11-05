В Кремле высказались о желании украинских СМИ посетить котлы с ВСУ Песков не знает о желании украинских СМИ посетить зоны окружения ВСУ в ДНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о том, есть ли среди желающих посетить котлы с подразделениями Вооруженных сил Украины под Красноармейском (Покровском) в ДНР представители украинских СМИ. При этом он подчеркнул, что среди западных журналистов наблюдается большой интерес попасть в зоны окружения, передает ТАСС.

Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что отправка в указанные зоны в данный момент невозможна из-за позиции украинских властей. Он напомнил, что Киев полностью отверг такую возможность.

Ранее в Минобороны РФ констатировали, что Киев не дает журналистам въехать к котлам с военнослужащими ВСУ, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте. В ведомстве подчеркнули, что власти Украины обманывают общественность и жителей своей страны. При этом кроме российских коридоров безопасности иных способов въезда из котлов для сотрудников СМИ или самих украинских военнослужащих нет.