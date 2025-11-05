Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:49

В Кремле высказались о желании украинских СМИ посетить котлы с ВСУ

Песков не знает о желании украинских СМИ посетить зоны окружения ВСУ в ДНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о том, есть ли среди желающих посетить котлы с подразделениями Вооруженных сил Украины под Красноармейском (Покровском) в ДНР представители украинских СМИ. При этом он подчеркнул, что среди западных журналистов наблюдается большой интерес попасть в зоны окружения, передает ТАСС.

Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что отправка в указанные зоны в данный момент невозможна из-за позиции украинских властей. Он напомнил, что Киев полностью отверг такую возможность.

Ранее в Минобороны РФ констатировали, что Киев не дает журналистам въехать к котлам с военнослужащими ВСУ, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте. В ведомстве подчеркнули, что власти Украины обманывают общественность и жителей своей страны. При этом кроме российских коридоров безопасности иных способов въезда из котлов для сотрудников СМИ или самих украинских военнослужащих нет.

Россия
Дмитрий Песков
ВСУ
спецоперация
СМИ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инсценировавшего свою смерть опасного педофила поймали спустя 13 лет
В США сообщили о проблеме ВСУ с танками
Стало известно, кто унаследует загородный дом Юрия Николаева
Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах
Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.