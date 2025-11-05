Песков раскрыл, знает ли Путин об ИИ при подготовке прямой линии Песков заявил, что Путин в курсе использования ИИ при подготовке прямой линии

Президент России Владимир Путин знает, как применяется искусственный интеллект при сборе и обработке вопросов к прямой линии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Последний раз прямая линия и пресс-конференция прошли 19 декабря 2024 года, мероприятие продлилось более четырех часов.

Это же прямая линия с президентом, это его мероприятие. Как может быть без этого, — отметил Песков.

До этого представитель Кремля заявил, что очередная прямая линия с главой России будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта. Процесс сбора вопросов, по его словам, начнется за две недели до мероприятия и позволит оперативно проанализировать общественные запросы.

