05 ноября 2025 в 15:02

Доходы большинства россиян не превышают 60 тыс. рублей в месяц

Росстат: большинство россиян зарабатывает меньше 60 тыс. рублей в месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины россиян зарабатывают в месяц не более 60 тыс. рублей, подсчитали в Росстате. Согласно данным федеральной службы за третий квартал 2025 года, 8% населения России имеют доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 11,6 млн граждан.

Положение усугубляется ростом скрытой безработицы на 14,4%, что создает дополнительные проблемы в сфере занятости. Кроме того, сохраняющаяся жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка ограничивает возможности для роста реальных доходов граждан.

В этих условиях власти страны разрабатывают и применяют косвенные механизмы поддержки уровня жизни. Рассматриваются меры, направленные на сдерживание цен в агропромышленном комплексе и монопольных отраслях, а также на снижение издержек в товарораспределительной сети. Аналитики отмечают, что онлайн-торговля имеет преимущество, поскольку ее себестоимость на 10–15% ниже традиционного ретейла, это открывает новые возможности для региональных производителей.

Ранее стало известно, что число регионов, где средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей, в августе текущего года составило 12, при этом год назад их было 10. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, средняя ежемесячная зарплата в конце лета достигла 92,9 тыс. рублей против 82,2 тыс. рублей в 2024 году.

