ЦСКА сообщил о состоянии избитого в ночном клубе баскетболиста

Баскетболист ЦСКА Владимир Ершов находится в медикаментозном сне в московской больнице после избиения в ночном клубе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя команды. Состояние спортсмена постепенно улучшается, однако он остается в реанимации.

Вчерашнее состояние было стабильно тяжелое, сегодня — средней тяжести, динамика положительная, — уточнили в ЦСКА.

Ранее стало известно, что нападающий молодежной команды ЦСКА получил черепно-мозговую травму в результате нападения в ночном клубе. 18-летнего баскетболиста доставили в центральную районную больницу города Раменского, где его состояние оценили как тяжелое. Руководство ЦСКА поддерживает связь с семьей игрока и медицинским персоналом. Спортсмен выступает за «ЦСКА-Юниор» с 2025 года.

