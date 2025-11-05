Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 12:42

ЦСКА сообщил о состоянии избитого в ночном клубе баскетболиста

Баскетболист ЦСКА Ершов находится в медикаментозном сне после избиения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баскетболист ЦСКА Владимир Ершов находится в медикаментозном сне в московской больнице после избиения в ночном клубе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя команды. Состояние спортсмена постепенно улучшается, однако он остается в реанимации.

Вчерашнее состояние было стабильно тяжелое, сегодня — средней тяжести, динамика положительная, — уточнили в ЦСКА.

Ранее стало известно, что нападающий молодежной команды ЦСКА получил черепно-мозговую травму в результате нападения в ночном клубе. 18-летнего баскетболиста доставили в центральную районную больницу города Раменского, где его состояние оценили как тяжелое. Руководство ЦСКА поддерживает связь с семьей игрока и медицинским персоналом. Спортсмен выступает за «ЦСКА-Юниор» с 2025 года.

До этого квотербек «Вашингтон Коммандерс» Джейден Дэниелс получил вывих локтя в матче НФЛ против «Сиэтл Сихокс» и покинул игру досрочно — перелома чудом удалось избежать. Восстановление займет минимум месяц, а операция может продлить его до конца сезона. Это уже третья травма игрока в сезоне.

