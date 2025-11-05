Песков анонсировал встречу Путина с Красновым

Президент России Владимир Путин 5 ноября проведет встречу с председателем Верховного суда Игорем Красновым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также Путин проведет оперативное совещание с членами СБ.

Одна из встреч (президента. — NEWS.ru) будет с председателем Верховного суда Красновым, — рассказал представитель Кремля.

Ранее Краснов заявил, что Россия нуждается в единообразной судебной практике. По его мнению, она должна обеспечивать конституционную законность и правопорядок. Он отметил, что единые подходы формируют правовую культуру общества, повышают уровень правосознания и укрепляют доверие граждан к закону и государству. Финальной целью права является справедливость, которую люди хорошо понимают и ощущают, подытожил Краснов.

