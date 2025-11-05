Пачка творога и горстка муки — готовлю творожную плацинду. Нежный и вкусный молдавский пирог-лепешка

Есть блюда, которые словно переносят тебя в другой мир! Творожная плацинда — это не просто пирог, а настоящий кусочек молдавской души. Представьте: тончайшее, почти прозрачное тесто, хрустящее снаружи и невероятно сочное внутри, с ароматной начинкой из творога и зелени. Этот рецепт прошел через поколения, и не зря — простота приготовления сочетается здесь с удивительным вкусом. Такую плацинду одинаково обожают и дети, и взрослые, а готовится она на удивление легко!

Вам понадобится: 400 г муки, 230 мл воды, 230 мл растительного масла, 500 г творога, 50 г зеленого лука, 50 г петрушки, 1 яйцо, соль. Сначала замесите тесто: смешайте муку с щепоткой соли, добавьте воду и 30 мл масла. Вымешивайте 10 минут, пока тесто не станет эластичным. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть 30 минут. Для начинки смешайте творог, мелко нарубленную зелень, яйцо и соль по вкусу. Тесто разделите на восемь частей. Каждую раскатайте в очень тонкий круг. На середину выложите начинку, края загните к центру, формируя квадрат. Аккуратно раскатайте скалкой до толщины 0,5 см. Обжарьте на хорошо разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте со сметаной или просто так!

