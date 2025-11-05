Раскрыто, почему Трамп постоянно планирует вторжения в другие страны

Президент США Дональд Трамп пытается отвлечь внимание граждан от частичной приостановки работы правительства, озвучивая военные планы по вторжению в другие страны, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, вероятно, американские политики найдут компромисс, чтобы избежать продолжения шатдауна.

Я думаю, что демократы и республиканцы все равно договорятся. Вопрос лишь во времени и цене этого вопроса — это лояльность возможных избирателей. Шатдаун не может продолжаться долго, рано или поздно все закончится. Но в итоге они уже себя дискредитировали, пытаясь разобраться друг с другом. Допускаю, что разговоры о вторжении в Нигерию или Венесуэлу — это попытка отвлечь внимание от шатдауна, — высказался Блохин.

Ранее сообщалось, что шатдаун в США, начавшийся в полночь 1 октября, стал самым продолжительным в истории страны. Прежний рекорд был установлен в период с 2018 по 2019 год во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Шатдаун в Штатах, как стало известно ранее, привел к кризису в авиационной отрасли. Без оплаты работают 13 тысяч авиадиспетчеров и 50 тысяч сотрудников служб безопасности аэропортов. Массовые невыходы на работу вызвали задержки рейсов и угрозу закрытия воздушного пространства.