05 ноября 2025 в 12:51

Песков сообщил об обсуждении формата прямой линии с Путиным

Песков: формат прямой линии обсуждался с Путиным

Формат предстоящей прямой линии обсуждался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о подготовке. Точную дату проведения мероприятия представитель Кремля не раскрыл, передает РИА Новости.

А как вы думаете, это же прямая линия с президентом, это его мероприятие, а как может быть без этого?отметил Песков.

Ранее кремлевский представитель заявил, что очередная прямая линия с главой России будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта. Процесс сбора вопросов, по его словам, начнется за две недели до мероприятия и позволит оперативно проанализировать общественные запросы.

До этого пресс-секретарь российского лидера отметил, что подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг президента. Представитель Кремля уточнил, что народ государства готов к дополнительной экономической нагрузке в непростых условиях. По словам Пескова, данная нагрузка сбалансирована.

