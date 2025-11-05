Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 12:56

Юрист указала на незаконность любого использования российских активов

Юрист Сиверова: ЕК не сможет законно использовать российские активы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не существует способа, по которому Еврокомиссия могла бы законно изъять замороженные российские активы, сообщила РИА Новости старший юрист консалтинговой компании ITSWM Вероника Сиверова. Предложение европейских чиновников нарушает основополагающее право — суверенный иммунитет, уточнила она. Кредит под активы РФ остается рискованным вариантом, поэтому чиновники рассматривают возможность обмена средств на облигации ЕС, отметила юрист.

Схема предусматривает перевод российских денежных средств из Euroclear в компанию специального назначения (SPV), принадлежащую правительствам стран ЕС. В обмен ЕК выпустит для Euroclear бескупонные облигации, гарантированные акционерами SPV, то есть странами ЕС, пропорционально размеру их экономик, — пояснила Сиверова.

При этом международные суды могут признать незаконным даже вариант с облигациями. А без общеевропейских обязательств ответственность за использование российских активов ложится на Бельгию и Euroclear, добавила эксперт.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для реагирования на возможную конфискацию ее активов. По его словам, в ЕС «почувствуют ответ» Москвы.

