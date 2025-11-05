Юрист указала на незаконность любого использования российских активов

Не существует способа, по которому Еврокомиссия могла бы законно изъять замороженные российские активы, сообщила РИА Новости старший юрист консалтинговой компании ITSWM Вероника Сиверова. Предложение европейских чиновников нарушает основополагающее право — суверенный иммунитет, уточнила она. Кредит под активы РФ остается рискованным вариантом, поэтому чиновники рассматривают возможность обмена средств на облигации ЕС, отметила юрист.

Схема предусматривает перевод российских денежных средств из Euroclear в компанию специального назначения (SPV), принадлежащую правительствам стран ЕС. В обмен ЕК выпустит для Euroclear бескупонные облигации, гарантированные акционерами SPV, то есть странами ЕС, пропорционально размеру их экономик, — пояснила Сиверова.

При этом международные суды могут признать незаконным даже вариант с облигациями. А без общеевропейских обязательств ответственность за использование российских активов ложится на Бельгию и Euroclear, добавила эксперт.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для реагирования на возможную конфискацию ее активов. По его словам, в ЕС «почувствуют ответ» Москвы.