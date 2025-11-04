Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 14:36

«Диктатура!»: ЕК намерена судиться с тремя членами Евросоюза из-за Украины

Филиппо назвал диктатурой планы ЕК судиться со странами Евросоюза из-за Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейская комиссия проводит политику диктатуры, намереваясь судиться с Польшей, Венгрией и Словакией из-за экспортных ограничений на украинскую продукцию, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. По его мнению, новое торговое соглашение между ЕС и Киевом приведет к затоплению европейского рынка украинской сельхозпродукцией, что навредит самим государствам содружества.

Диктатура! Европейская комиссия объявила, что будет преследовать в судебном порядке три государства-члена — Польшу, Венгрию и Словакию — за то, что они не импортируют достаточно украинской продукции, — написал политик.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Брюссель угрожает Польше, Венгрии и Словакии судебными процессами, требуя поддержать вступление Украины в Европейский союз. По его оценке, Киев способен достичь членства в ЕС после завершения текущего военного противостояния.

Кроме того, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что раскол в Европейском союзе по украинской проблематике будет углубляться. Свое заявление политик сделал в связи с намерением нового чешского премьера Андрея Бабиша сформировать правительственный альянс с евроскептиками, выступающими против курса Брюсселя в отношении Украины.

Еврокомиссия
Евросоюз
суды
Польша
Венгрия
Словакия
Украина
Франция
Флориан Филиппо
