Прокуратура попросила снизить тюремный срок экс-главе БКФ Миримской

Прокуратура сочла чрезмерно суровым приговор Ольге Миримской, основательнице компании «Русский продукт» и экс-главе банка БКФ, приговоренной к 19 годам колонии, сообщает «Коммерсант». Надзорный орган просит сократить срок наказания до 8 лет и 9 месяцев.

В своем представлении заместитель прокурора Москвы Богдан Костенецкий указал, что суд не принял во внимание мотивы подсудимой. По версии защиты, Миримская давала взятки, пытаясь как мать вернуть в Россию своего новорожденного ребенка, рожденного суррогатной матерью.

Костенецкий также отметил благотворительную деятельность Миримской, в том числе помощь жителям Донбасса, и указал, что она «не является опасным для общества гражданином». В прокуратуре полагают, что цели наказания могут быть достигнуты и при менее длительном сроке лишения свободы.

В декабре Измайловский суд Москвы приговорил Миримскую к 19 годам заключения и штрафу в 400 млн рублей. Ее признали виновной в даче взятки.

Кроме того в Санкт-Петербурге задержали директора государственного учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района» Александра Маслова по подозрению в получении взятки. По версии следствия, чиновник вымогал у предпринимателя деньги за помощь в приемке работ и покровительство. Сумма взятки составляла от 965 тыс. до 1,95 млн рублей.