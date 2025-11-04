Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 14:08

Прокуратура попросила снизить тюремный срок экс-главе БКФ Миримской

Экс-глава банка БКФ и компании «Русский продукт» Ольга Миримская, подозреваемая в даче взятки, в Бассманном суде Экс-глава банка БКФ и компании «Русский продукт» Ольга Миримская, подозреваемая в даче взятки, в Бассманном суде Фото: Пресс-служба Басманного суда /Басманный суд/ТАСС

Прокуратура сочла чрезмерно суровым приговор Ольге Миримской, основательнице компании «Русский продукт» и экс-главе банка БКФ, приговоренной к 19 годам колонии, сообщает «Коммерсант». Надзорный орган просит сократить срок наказания до 8 лет и 9 месяцев.

В своем представлении заместитель прокурора Москвы Богдан Костенецкий указал, что суд не принял во внимание мотивы подсудимой. По версии защиты, Миримская давала взятки, пытаясь как мать вернуть в Россию своего новорожденного ребенка, рожденного суррогатной матерью.

Костенецкий также отметил благотворительную деятельность Миримской, в том числе помощь жителям Донбасса, и указал, что она «не является опасным для общества гражданином». В прокуратуре полагают, что цели наказания могут быть достигнуты и при менее длительном сроке лишения свободы.

В декабре Измайловский суд Москвы приговорил Миримскую к 19 годам заключения и штрафу в 400 млн рублей. Ее признали виновной в даче взятки.

Кроме того в Санкт-Петербурге задержали директора государственного учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района» Александра Маслова по подозрению в получении взятки. По версии следствия, чиновник вымогал у предпринимателя деньги за помощь в приемке работ и покровительство. Сумма взятки составляла от 965 тыс. до 1,95 млн рублей.

прокуратура
суды
приговоры
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог раскрыла причину увлечения взрослых россиян детскими игрушками
В ЕС захотели принимать новые страны на испытательный срок
Сорваны атаки ВСУ на Белгородчину в День народного единства
Стало известно, почему пляжи Каспийского моря заполонили мертвые тюлени
Украина снова получит финансы от Евросоюза
Лавина дронов, пожар и раненый мужчина в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 4 ноября
Шведские муниципалитеты не хотят сотрудничать с властями по миграции
В генконсульстве раскрыли детали ситуации с пропавшей в Турции россиянкой
Блогер Ефремов ответит перед судом за спонсирование ФБК с продажи кроссовок
Стало известно, когда россияне увидят самое яркое суперлуние года
Пенсионер отдал за «замену счетчиков» 12,5 млн рублей
Стало известно, когда сдвинут срок внесения платежей за ЖКХ
Прокуратура попросила снизить тюремный срок экс-главе БКФ Миримской
В Германии умер самый старый житель страны
Эффектный салат на Новый год: рецепт легендарного «Снежного вихря»
«Даже в собственной партии»: политолог указал на большой недостаток Мерца
Медиатор гитариста легендарной рок-группы продают за полмиллиона в Москве
В России появились два новых праздника: что известно, когда будем отмечать
«Изношенная сила»: в США заявили о бессилии НАТО в конфликте с Россией
Место массового ДТП со скорой в Москве попало в кадр
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.