04 ноября 2025 в 14:34

В ЕС захотели принимать новые страны на испытательный срок

Еврокомиссар Кос: для желающих вступить в ЕС стран введут испытательный срок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия предлагает ввести систему «испытательного срока» для принимаемых в Евросоюз новых стран, включая Украину и Молдавию, заявила в соцсети X еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос. По ее словам, такая система будет подразумевать членство с ограниченными правами.

Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет, — подчеркнула она.

В течение этого периода страны могут быть исключены из сообщества, если не будут соответствовать всем требованиям ЕС.

Ранее сообщалось, что Украина получит от ЕС еще €1,8 млрд в рамках программы Ukraine Facilit. Отмечается, что выделение средств связано с успешным выполнением Киевом девяти необходимых шагов для получения этого транша.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел плана Европы о завершении конфликта. При этом он отметил, что существуют разные предложения ЕС по урегулированию украинского кризиса, однако ничего конкретного в качестве примера не привел.

