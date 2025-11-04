Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 14:25

Украина снова получит финансы от Евросоюза

Евросоюз выделил на поддержку Украины €1,8 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина получит от Евросоюза еще €1,8 млрд (168 млрд рублей), сообщается в заявлении на сайте Совета ЕС. Отмечается, что выделение средств связано с успешным выполнением Киевом девяти необходимых шагов для получения этого транша, а также одного невыполненного ранее этапа из четвертого платежа.

Украина получит €1,8 млрд, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility, — сказано в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, чем больше Запад потратит своих средств на поддержку Украины, тем страшнее будет конец для властей Киева. По его словам, с начала 2022 года западные страны потратили на поддержку украинского конфликта около €0,5 трлн, однако это в итоге ни на что не повлияло.

Между тем заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин рассказал об отсутствии прогресса в организации нового раунда российско-украинских переговоров. Дипломат констатировал, что Киев игнорирует предложения Москвы и уклоняется от конструктивного взаимодействия.

Евросоюз
Украина
СВО
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Главный враг России». Умер бывший вице-президент США Дик Чейни: детали
«Дайте больше денег»: в США рассказали, что скрывает Зеленский ради траншей
Украинский дрон расправился с бабушкой, которая крестилась на коленях
«Знаем цели»: протесты в Белграде могут обернуться катастрофой
Психолог торговала детьми? Что известно об аресте Ирины Рудницкой, кто она
Российский боец спас мирных жителей от удара дрона
Спрятавшая труп своей дочери в диван женщина не ушла от правоохранителей
По всему Казахстану начали ловить похитителей невест
Серый кардинал Польши предстал перед судом
Появились подробности о ДТП с участием детской хоккейной команды
Россиянина арестовали за фото торта: что с ним было не так, детали
Германия вновь отказала Украине в поставках крылатых ракет
Врач назвала проверенные способы отсрочить деменцию
«10 трлн солнц»: гигантская черная дыра поразила ученых
Названы дата и место прощания с режиссером Геральдом Бежановым
Стало известно, как сокращение «Ямал СПГ» скажется на мировом газовом рынке
Новая логистика ВСУ в районе Красноармейска попала на видео
Украинка получила тюремный срок за публикацию кадров мобилизации
Житель Татарстана избил человека молотком на глазах у прохожих
Раскрыто, как пересадка чужих фекалий помогает в борьбе с бессоницей
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.