Украина получит от Евросоюза еще €1,8 млрд (168 млрд рублей), сообщается в заявлении на сайте Совета ЕС. Отмечается, что выделение средств связано с успешным выполнением Киевом девяти необходимых шагов для получения этого транша, а также одного невыполненного ранее этапа из четвертого платежа.

Украина получит €1,8 млрд, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility, — сказано в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, чем больше Запад потратит своих средств на поддержку Украины, тем страшнее будет конец для властей Киева. По его словам, с начала 2022 года западные страны потратили на поддержку украинского конфликта около €0,5 трлн, однако это в итоге ни на что не повлияло.

Между тем заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин рассказал об отсутствии прогресса в организации нового раунда российско-украинских переговоров. Дипломат констатировал, что Киев игнорирует предложения Москвы и уклоняется от конструктивного взаимодействия.