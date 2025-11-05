Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 13:11

Устроившей «Форсаж» в реальной жизни семье россиян вынесли приговор

В Красноярском крае вынесли приговор семье, которая грабила фуры на трассе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд вынес приговор семье из Красноярского края, которая грабила фуры на трассе, сообщает «112». По данным источника, отец, мать и двое взрослых сыновей устроили в жизни «Форсаж», как в знаменитой кинофраншизе. Мать и младший сын получили по четыре года лишения свободы, старший — пять лет колонии общего режима, а дело против отца приостановили ввиду прохождения им воинской службы.

Канал сообщает, что глава семейства садился за руль и с выключенными фарами вплотную подъезжал к движущемуся грузовику. После этого один из сыновей снимал лобовое стекло и закидывал на капот шину на веревке, чтобы обеспечить контакт с фурой. В это время второй сын срезал пломбы с прицепа и перегружал товары в свой автомобиль.

Мать отвечала за реализацию награбленного, находя покупателей, устанавливая цену и распределяя доход между членами семьи. Всего от семьи пострадали пять фирм. Сумма награбленного при этом составила 1,5 млн рублей.

Ранее в Москве суд приговорил пятерых фигурантов дела о мошенничестве при продаже автомобилей. Сотрудники салона «Авалон Моторс» получили от условных сроков до 6,5 года колонии в связи с хищением около 30 млн рублей у клиентов.

