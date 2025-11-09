Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 14:03

Баня загорелась в жилом комплексе российского города

Баня загорелась в казанском жилом комплексе «Смородина»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Казани, в микрорайоне «Дербышки», вспыхнул пожар в фитнес-клубе, расположенном на улице Стадионной в жилом комплексе «Смородина», сообщает «Татар-информ». Возгорание произошло в здании бани.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что к двухэтажному кирпичному зданию прибыли пожарные расчеты. Из окон второго этажа идет густой дым, для эвакуации людей и тушения возгорания используется авто лестница. Пожарные оперативно локализовали очаг возгорания и приступили к его ликвидации.

Ранее в поселке Медный Свердловской области произошел крупный пожар на промышленной площадке, где загорелось производственное здание со строительными материалами. Как уточнили в МЧС по региону, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Для борьбы с огнем были мобилизованы 40 спасателей и 12 единиц специальной техники.

До этого в турецком городе Диловасы шесть человек погибли и один пострадал при пожаре на парфюмерном складе. Как уточнил губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ, причины мощного пожара в настоящее время устанавливаются специалистами.

Казань
пожары
бани
происшествия
