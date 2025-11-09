Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 20:05

Сотрудники ТЦК применили газ против жителей, вступившихся за мужчину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появилось видео, как жители Одессы попытались отбить мужчину у сотрудников ТЦК, которые в результате применили против них слезоточивый газ, сообщает «Страна.ua». При этом прохожие сравнивали военкомов с гестаповцами.

Во время попытки задержания мужчины возникла потасовка. Парень оказал сопротивление, после чего его начали силой скручивать. В конфликт вмешались прохожие, сотрудники применили газ, — говорится в сообщении.

Ранее известный блогер Макс Рудада рассказал о побеге с Украины, чтобы избежать мобилизации. Поводом для бегства стал конфликт с сотрудниками территориальных центров комплектования. После критических публикаций блогера о действиях военкоматов в его квартире прошел обыск, в ходе которого, по словам Рудады, были изъяты более $100 тыс. (более 8 млн рублей).

До этого пленный солдат Валерий Янчук ранее сообщил, что сотрудники ТЦК насильно мобилизовали его, когда он пришел на могилу родственников. По словам бойца, после мобилизации его отправили в составе 60-й бригады на передовые позиции в ДНР.

Украина
ТЦК
Одесса
мобилизация
