08 ноября 2025 в 19:16

Отбивные в яблочном кляре: рецепт сочной свинины на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обычное тертое яблоко может превратить свиные отбивные в изысканное блюдо с нежнейшей текстурой и тонким фруктовым ароматом. Рассказываем рецепт сочной свинины в яблочном кляре на сковороде.

Вам понадобится: 4 свиные отбивные, 1 крупное яблоко, 2 яйца, 4 ст. л. муки, соль, перец. Натрите яблоко на терке, разделите пополам. Мясо отбейте, посолите, поперчите и обильно покройте первой половиной тертого яблока. Оставьте на 30 минут. Для кляра смешайте вторую половину яблока с яйцами и мукой до консистенции густой сметаны. Обмакните каждую отбивную в кляр и обжарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны под крышкой.

Вкус получается удивительно сбалансированным: нежное свиное мясо с легкой фруктовой ноткой сочетается с хрустящим сладковатым кляром, где яблочные кусочки карамелизуются, создавая идеальную золотистую корочку. Такие отбивные остаются сочными даже после жарки и прекрасно сочетаются с картофельным пюре или свежими овощами.

Ранее стало известно, как приготовить шедевр из грудки и картошки в одном противне: сочное блюдо из обычных продуктов.

