20 ноября 2025 в 13:04

В ЕС генерал готовит население к «потере своих детей» в борьбе с Россией

Генштаб Франции призвал к готовности терять своих детей в борьбе с Россией

Франция должна быть готова к серьезным потерям, заявил начальник Генштаба вооруженных сил Фабьен Мандон. По его словам, нация должна быть готова к человеческим потерям и экономическим страданиям, если Париж намерен сдерживать «угрозу со стороны России», передает RTL.

Если страна не готова терять своих детей и страдать экономически, мы окажемся под угрозой. <…> Мне необходимо, чтобы нация была готова поддержать усилия, которые могут понадобиться, — отметил генерал.

Мандон подчеркнул, что у Франции есть демографические и экономические ресурсы для «сдерживания московского режима», однако стране не хватает «силы духа согласиться навредить себе» ради обороны. Он добавил, что поставил задачу подготовить армию в течение трех–четырех лет.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшем будущем может начаться война между НАТО и Россией. В связи с этим он призвал улучшить вооруженные силы стран Североатлантического альянса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров между тем отметил, что страны НАТО оказывают серьезное давление на американскую администрацию, уговаривая ее не соглашаться на мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению этого кризиса.

