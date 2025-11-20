Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:35

Эксперт по безопасности объяснил, почему Франции нужна Россия

Эксперт по безопасности Митрахович: Россия обогнала Францию в отработке топлива

Завод по переработке отработанного ядерного топлива в Челябинской области Завод по переработке отработанного ядерного топлива в Челябинской области Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Россия перегоняет Францию в переработке отработанного ядерного топлива, рассказал RTVI эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он отметил, что это перспективное направление для России.

Россия и раньше занималась такого рода операциями, это давняя история. У России есть технология переработки ОЯТ (отработанное ядерное топливо. — NEWS.ru) и различных частей, которые получаются из ОЯТ, чтобы дообогащать их и отправлять обратно в страну, которая заказывала эту обработку ОЯТ, чтобы в дальнейшем она могла дожигать это топливо, — рассказал Митрахович.

Эксперт по безопасности подчеркнул, что сейчас страны возобновили вывоз отработанного французского ядерного топлива на российские предприятия. По его словам, это сфера, которая должна развиваться вне зависимости от политических конфликтов.

Ранее сообщалось, что специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали инновационный материал, который позволит безопасно и надолго захоранивать радиоактивные отходы. Ученые предложили использовать двухэтапный метод переработки.

энергетика
Россия
Франция
сотрудничества
