Эксперт по безопасности объяснил, почему Франции нужна Россия

Россия перегоняет Францию в переработке отработанного ядерного топлива, рассказал RTVI эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он отметил, что это перспективное направление для России.

Россия и раньше занималась такого рода операциями, это давняя история. У России есть технология переработки ОЯТ (отработанное ядерное топливо. — NEWS.ru) и различных частей, которые получаются из ОЯТ, чтобы дообогащать их и отправлять обратно в страну, которая заказывала эту обработку ОЯТ, чтобы в дальнейшем она могла дожигать это топливо, — рассказал Митрахович.

Эксперт по безопасности подчеркнул, что сейчас страны возобновили вывоз отработанного французского ядерного топлива на российские предприятия. По его словам, это сфера, которая должна развиваться вне зависимости от политических конфликтов.

