Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 13:05

Для этого салата варю только один ингредиент! «Мужская мечта» с тунцом

Салат «Мужская мечта» с тунцом Салат «Мужская мечта» с тунцом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Легкий, быстрый и по-домашнему сытный салат, в котором варить нужно лишь один продукт — яйца. Остальные ингредиенты идут свежими, поэтому вкус получается сочным и ярким, а текстура — плотной, но аккуратной. Идеальный вариант для ужина, перекуса или праздничного стола.

Для блюда понадобятся 4 яйца, 1 свежий огурец среднего размера, 1 банка тунца 185 г в собственном соку, 3-4 пера зеленого лука, 2 ст. л. майонеза, немного соли и черного перца.

Сначала сварите яйца вкрутую и полностью охладите — это единственный ингредиент, который требует термической обработки. Нарежьте яйца крупными кубиками, огурец — мелкими. Тунец разберите вилкой на крупные кусочки, стараясь не превратить рыбу в пасту. Соедините все в глубокой миске, добавьте нарезанный зеленый лук и заправьте майонезом. Перемешайте аккуратно, чтобы сохранить структуру тунца. Попробуйте и при необходимости добавьте соль или перец.

  • Если хотите более пикантный вариант, положите вместо свежего огурца половину маринованного или добавьте щепотку копченой паприки — вкус станет глубже и насыщеннее.

  • Калорийность: около 165 ккал на 100 г; время приготовления: 20 минут.

Быстрый крем со сгущенкой! Простой рецепт лучшего крема для десерта.

Читайте также
Вкусные тосты с яйцом и тунцом — обожает вся семья: готовим сытный завтрак за 10 минут
Общество
Вкусные тосты с яйцом и тунцом — обожает вся семья: готовим сытный завтрак за 10 минут
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Семья и жизнь
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество
Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Салат «Чайка»: советская классика за 10 минут! Простое и недорогое блюдо
Семья и жизнь
Салат «Чайка»: советская классика за 10 минут! Простое и недорогое блюдо
Закусочные шарики на Новый год «Мандаринки» — нужна морковка и копченая курица: вкус просто божественный — съедаются мгновенно
Общество
Закусочные шарики на Новый год «Мандаринки» — нужна морковка и копченая курица: вкус просто божественный — съедаются мгновенно
тунец
салаты
рецепты
салат
простой рецепт
быстрые рецепты
рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Безумие»: Венгрия намерена оставить «украинскую мафию» без денег
Силуанов назвал важной задачей сокращение теневого сектора в 2026 году
Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы
Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком
«Новаций нет»: Песков поставил точку в вопросе украинского урегулирования
В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи
Украина получила 1000 тел военных ВСУ
Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео
Песков раскрыл, как Путин поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров
Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд
Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи
В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине
Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах
Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ
В Раде потребовали увольнения Умерова и Ермака
На Украине российские военные ликвидировали снайпера-майора
Властям России предложили продумать план на случай кражи зарубежных активов
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.