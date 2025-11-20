Для этого салата варю только один ингредиент! «Мужская мечта» с тунцом

Легкий, быстрый и по-домашнему сытный салат, в котором варить нужно лишь один продукт — яйца. Остальные ингредиенты идут свежими, поэтому вкус получается сочным и ярким, а текстура — плотной, но аккуратной. Идеальный вариант для ужина, перекуса или праздничного стола.

Для блюда понадобятся 4 яйца, 1 свежий огурец среднего размера, 1 банка тунца 185 г в собственном соку, 3-4 пера зеленого лука, 2 ст. л. майонеза, немного соли и черного перца.

Сначала сварите яйца вкрутую и полностью охладите — это единственный ингредиент, который требует термической обработки. Нарежьте яйца крупными кубиками, огурец — мелкими. Тунец разберите вилкой на крупные кусочки, стараясь не превратить рыбу в пасту. Соедините все в глубокой миске, добавьте нарезанный зеленый лук и заправьте майонезом. Перемешайте аккуратно, чтобы сохранить структуру тунца. Попробуйте и при необходимости добавьте соль или перец.

Если хотите более пикантный вариант, положите вместо свежего огурца половину маринованного или добавьте щепотку копченой паприки — вкус станет глубже и насыщеннее.

Калорийность: около 165 ккал на 100 г; время приготовления: 20 минут.

