Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 05:27

Беру одну морковь и превращаю в бомбический десерт — сочный и ароматный кекс из моего личного топа рецептов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Я особенно люблю готовить этот кекс для семейных завтраков, когда хочется чего-то вкусного, но не слишком тяжелого. Нежная текстура с кусочками моркови и орехов, аромат корицы и апельсиновой цедры создают по-настоящему уютную атмосферу. А творожный крем делает десерт еще более праздничным.

Для теста мне нужно: сливочное масло (90 г), растительное масло (45 г), сахар (140 г), яйца (2 шт.), мука (300 г), морковь (110 г), грецкие орехи (30 г), изюм (30 г), цедра апельсина (1 шт.), специи (5 г), сметана (50 г), разрыхлитель (3 г), сода (2 г). Для крема: творожный сыр (150 г), сливки 33% (150 г), сахарная пудра (40 г). Готовлю так: взбиваю масла с сахаром, добавляю яйца, затем муку с разрыхлителем и содой. Вмешиваю тертую морковь, орехи, изюм и специи. Выпекаю при 180 °C 35–40 минут. Для крема взбиваю сливки с сахарной пудрой и творожным сыром. Украшаю остывший кекс.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
Здоровье/красота
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество
Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Недорогой и простой! Банановый крем-чиз для тортов — готов за 10 минут
Семья и жизнь
Недорогой и простой! Банановый крем-чиз для тортов — готов за 10 минут
Салат «Новогодний бархат» с морковкой и крабовыми палочками: простой рецепт, который покорит гостей
Общество
Салат «Новогодний бархат» с морковкой и крабовыми палочками: простой рецепт, который покорит гостей
Мандариновый пирог: просто удалите эту часть мандарина, и вы получите сладкий десерт без горечи
Общество
Мандариновый пирог: просто удалите эту часть мандарина, и вы получите сладкий десерт без горечи
еда
рецепты
десерты
морковь
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подсчитаны убытки США от конфискации российских активов
Новая стрижка во сне: что ждать мужчинам и женщинам
Окруженные в Красноармейске ВСУ ослабевают: успехи ВС РФ к утру 20 ноября
Стилист дала совет, как выбрать теплый и практичный пуховик
Названо условие, при котором армия НАТО войдет на Украину
Инфекционист назвал крайне опасное осложнение гепатита А
Нарколог рассказал, кому нельзя пить шампанское
«Скоро додавим»: стало известно о положении ВСУ в Красноармейске
Баня во сне: раскрываем тайные смыслы для мужчин и женщин
Зеленского заподозрили в подготовке побега с Украины
Сколько стоит доехать до Сочи на Новый год по платной трассе М-4 «Дон»
В Госдуме рассказали, что делать при задержке зарплаты
Штурмовики ВС РФ смогли продвинуться под Днепром из-за «Града»
Раскрыта главная причина требований США о выборах на Украине
В Госдуме призвали запретить знаменитостям давать интервью иноагентам
Штрафы для курильщиков на работе могут заметно увеличиться
Зависимость, Донбасс и мнение об СВО, аборт: как живет Маша Малиновская
Недорогой и простой! Банановый крем-чиз для тортов — готов за 10 минут
Россиянам объяснили, как правильно выбрать фундамент для дома
Два российских аэропорта временно перестали принимать самолеты
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.