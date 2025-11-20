Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 05:15

Россиянам раскрыли необычный способ завести полезные знакомства

Эксперт по имиджу Денисова: для полезных знакомств необходимо изучать язык тела

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Люди, желающие завести полезные знакомства, должны изучать невербальное общение, заявила NEWS.ru эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова. По ее словам, проблема с поиском успешных друзей связана с телесной неуверенностью в себе.

Люди, которые хотят завести полезные знакомства, должны изучать кинетику. Но с точки зрения невербальной коммуникации обитание в новой среде, в которой люди больше зарабатывают и стоят выше по социальному статусу, приводит к дискомфорту. С помощью работы с языком тела можно стать увереннее и создать хорошее позиционирование себя для входа в высшее общество, — заявила Денисова.

Специалист подчеркнула, что работа с языком тела не является манипуляцией. По ее словам, благодаря кинетике человек узнает себя и лучше понимает свои дальнейшие цели.

Кинетика — это не манипуляция. Человек мог не знать, как подавать себя в обществе. Но когда он обладает пониманием, куда нужно стремиться, то его образ в свете предстает с более выгодной стороны. В качестве маленького упражнения понаблюдайте за обеспеченными людьми: невербальное общение само говорит об их статусе, заключила Денисова.

Ранее врач Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 им. П. П. Кащенко Алина Попович заявила, что попытки постоянного контроля партнера приводят к потере у него ощущения любви. По ее словам, ревность является проявлением внутренней тревоги и страха быть брошенным.

россияне
отношения
советы
деньги
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подсчитаны убытки США от конфискации российских активов
Новая стрижка во сне: что ждать мужчинам и женщинам
Окруженные в Красноармейске ВСУ ослабевают: успехи ВС РФ к утру 20 ноября
Стилист дала совет, как выбрать теплый и практичный пуховик
Названо условие, при котором армия НАТО войдет на Украину
Инфекционист назвал крайне опасное осложнение гепатита А
Нарколог рассказал, кому нельзя пить шампанское
«Скоро додавим»: стало известно о положении ВСУ в Красноармейске
Баня во сне: раскрываем тайные смыслы для мужчин и женщин
Зеленского заподозрили в подготовке побега с Украины
Сколько стоит доехать до Сочи на Новый год по платной трассе М-4 «Дон»
В Госдуме рассказали, что делать при задержке зарплаты
Штурмовики ВС РФ смогли продвинуться под Днепром из-за «Града»
Раскрыта главная причина требований США о выборах на Украине
В Госдуме призвали запретить знаменитостям давать интервью иноагентам
Штрафы для курильщиков на работе могут заметно увеличиться
Зависимость, Донбасс и мнение об СВО, аборт: как живет Маша Малиновская
Недорогой и простой! Банановый крем-чиз для тортов — готов за 10 минут
Россиянам объяснили, как правильно выбрать фундамент для дома
Два российских аэропорта временно перестали принимать самолеты
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.