Россиянам раскрыли необычный способ завести полезные знакомства

Люди, желающие завести полезные знакомства, должны изучать невербальное общение, заявила NEWS.ru эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова. По ее словам, проблема с поиском успешных друзей связана с телесной неуверенностью в себе.

Люди, которые хотят завести полезные знакомства, должны изучать кинетику. Но с точки зрения невербальной коммуникации обитание в новой среде, в которой люди больше зарабатывают и стоят выше по социальному статусу, приводит к дискомфорту. С помощью работы с языком тела можно стать увереннее и создать хорошее позиционирование себя для входа в высшее общество, — заявила Денисова.

Специалист подчеркнула, что работа с языком тела не является манипуляцией. По ее словам, благодаря кинетике человек узнает себя и лучше понимает свои дальнейшие цели.

Кинетика — это не манипуляция. Человек мог не знать, как подавать себя в обществе. Но когда он обладает пониманием, куда нужно стремиться, то его образ в свете предстает с более выгодной стороны. В качестве маленького упражнения понаблюдайте за обеспеченными людьми: невербальное общение само говорит об их статусе, — заключила Денисова.

