19 ноября 2025 в 23:23

Мандариновый пирог: просто удалите эту часть мандарина, и вы получите сладкий десерт без горечи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сочный мандариновый пирог — настоящее зимнее удовольствие. Однако многие сталкиваются с проблемой — пирог горчит из-за белых пленок и прожилок. Рассказываем, как убрать горечь и приготовить эту вкуснятину.

Секрет идеального десерта прост: тщательно очистите мандарины не только от кожуры, но и от всей белой сеточки, разделите дольки и уберите с них каждую прозрачную пленку. Просто удалите эту часть у мандаринов, и вы получите сладкий десерт без горечи.

Для пирога вам понадобится: 3–4 мандарина, 200 г муки, 150 г сахара, 3 яйца, 100 г размягченного сливочного масла, 100 мл кефира, 10 г разрыхлителя и щепотка соли. Взбейте яйца с сахаром, добавьте масло и кефир, просейте муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто. Аккуратно вмешайте в него мандариновые дольки или разделите тесто на две части, одну уложите в форму, сверху выложите начинку и накройте второй частью теста. Выпекайте в форме при 180 °C около 40 минут.

Вкус этого пирога — это сочная, тающая цитрусовая сладость в облаке нежного песочного теста без единой горькой ноты. Наслаждение гарантировано!

Ранее стало известно, как приготовить банановую шарлотку: простой рецепт — все меряем стаканами.

Проверено редакцией
пироги
мандарины
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
