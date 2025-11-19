Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 10:35

Только яблоки, имбирь и мука: пеку обалденный яблочно-имбирный пирог — простая и вкусная выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, что нужно к дождливому осеннему вечеру? Тот самый пирог, который наполняет дом ароматом корицы, свежих яблок и согревающего имбиря! Этот яблочно-имбирный пирог — не просто десерт, а настоящее лекарство от хандры. Он удивительно прост в приготовлении, но получается таким нарядным и вкусным, что кажется, будто ты провел на кухне целый день. Идеальный баланс нежной сладости и пикантной остроты — это то, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым и уютным.

Для пирога вам понадобится: 3–4 яблока, 300 г муки, 150 г сахара, 200 г сливочного масла, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. корицы, щепотка соли. Размягченное масло взбейте с сахаром, добавьте яйца. Просеките муку с разрыхлителем и специями, соедините с масляной смесью. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками. Тесто выложите в смазанную форму, сверху красиво разложите яблоки. Посыпьте корицей и сахаром. Выпекайте при 180°C 40–50 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть в форме — и можно наслаждаться! Особенно хорош он со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Пыль с кухонных шкафов больше не сметаю: ложку копеечного средства мешаю с водой — гениальный трюк
Общество
Пыль с кухонных шкафов больше не сметаю: ложку копеечного средства мешаю с водой — гениальный трюк
Секрет идеальной буженины: два часа в маринаде и хитрость с фольгой
Общество
Секрет идеальной буженины: два часа в маринаде и хитрость с фольгой
Цветок для северных регионов с суровым климатом: не боится возвратных заморозков, устойчив к ветрам
Общество
Цветок для северных регионов с суровым климатом: не боится возвратных заморозков, устойчив к ветрам
Лучше пирога и проще пиццы — готовлю рататуй на хрустящей галете: французская вкуснятина за 45 минут
Общество
Лучше пирога и проще пиццы — готовлю рататуй на хрустящей галете: французская вкуснятина за 45 минут
Манник «Пятистаканник» — идеальный пирог для семейного чаепития. Никакого растительного масла, вкуснейшее тесто на кефире и твороге
Общество
Манник «Пятистаканник» — идеальный пирог для семейного чаепития. Никакого растительного масла, вкуснейшее тесто на кефире и твороге
пироги
яблоки
выпечка
имбирь
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В крупнейших российских аэропортах ужесточили контроль за мигрантами
Россиян предупредили о подорожании популярного продукта перед Новым годом
Российские военные нашли два склада ВСУ в Купянске
Крысы начали массово атаковывать машины россиян
Россиянам назвали самую дорогую российскую звезду
Магнитные бури сегодня, 19 ноября: что завтра, аритмия, сужение сосудов
SHAMAN рассказал, будет ли пышно праздновать свадьбу
Волгоград на день переименовали в Сталинград
Мать с ребенком заживо сгорели в машине по вине лихача
Появились новые подробности в деле о бесследно пропавших Усольцевых
Стало известно, какое место занимает Зеленский в деле о коррупции
Удары по Украине сегодня, 19 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Микола Гоголь разрешен»: Мединский высмеял отмену Киевом имен императоров
«Превосходно»: Долина явилась на заседание по делу о мошенничестве
SHAMAN поделился подробностями регистрации брака в Донецке
Более 10 беспилотников ВСУ атаковали два российских региона
Военэксперт раскрыл судьбу Rafale в небе над Украиной
В России разработают рейтинг по количеству мер поддержки для участников СВО
Арестована семья девочки-подростка, которая весила 16 кг
В Госдуме ответили, почему на Россию вновь запустили американские ATACMS
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.