Только яблоки, имбирь и мука: пеку обалденный яблочно-имбирный пирог — простая и вкусная выпечка к чаю

Знаете, что нужно к дождливому осеннему вечеру? Тот самый пирог, который наполняет дом ароматом корицы, свежих яблок и согревающего имбиря! Этот яблочно-имбирный пирог — не просто десерт, а настоящее лекарство от хандры. Он удивительно прост в приготовлении, но получается таким нарядным и вкусным, что кажется, будто ты провел на кухне целый день. Идеальный баланс нежной сладости и пикантной остроты — это то, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым и уютным.

Для пирога вам понадобится: 3–4 яблока, 300 г муки, 150 г сахара, 200 г сливочного масла, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. корицы, щепотка соли. Размягченное масло взбейте с сахаром, добавьте яйца. Просеките муку с разрыхлителем и специями, соедините с масляной смесью. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками. Тесто выложите в смазанную форму, сверху красиво разложите яблоки. Посыпьте корицей и сахаром. Выпекайте при 180°C 40–50 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть в форме — и можно наслаждаться! Особенно хорош он со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.