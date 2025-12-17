Новый год-2026
Слоеные квадратики и яблочная начинка! Пеку конвертики «как у бабушки». Душевно, легко и безумно вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В суете будней порой так не хватает тех самых простых и душевных вкусов из детства, когда бабушка ставила на стол еще теплую выпечку с яблочной начинкой. Эти конвертики из слоеного теста — именно такой случай: они воплощают в себе все ту же домашнюю магию, но готовятся современно и невероятно легко. Готовое слоеное тесто становится идеальной хрустящей основой, а простая начинка из яблок с сахаром и корицей, томящаяся внутри, дарит тот самый знакомый с детства аромат. Это рецепт, где минимум усилий приводит к максимальному удовольствию и ощущению уюта.

Для приготовления вам потребуется: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 3-4 средних яблока, 3-4 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка молотой корицы, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 яичный желток для смазывания, мука для подпыла. Тесто разморозьте согласно инструкции на упаковке. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Смешайте яблоки в миске с сахаром, корицей и лимонным соком. Раскатайте пласты теста на слегка припыленной мукой поверхности и разрежьте каждый на квадраты со стороной примерно 10-12 см. На центр каждого квадрата выложите столовую ложку яблочной начинки. Сложите квадрат по диагонали, чтобы получился треугольник, и тщательно защипните края, можно пройтись по ним вилкой для надежности. Выложите конвертики на противень, застеленный пергаментом. Смажьте их взбитым желтком для красивого глянца. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до подъема и равномерного золотистого цвета. Дайте немного остыть перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
