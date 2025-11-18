Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 08:17

Лучше пирога и проще пиццы — готовлю рататуй на хрустящей галете: французская вкуснятина за 45 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рататуй на галете — настоящее воплощение французской кухни в вашем доме. Рассыпчатое масляное тесто, ароматный овощной соус и нежные запеченные овощи создают идеальную гармонию вкусов и текстур. Блюдо выглядит как шедевр из кондитерской, но готовится достаточно просто для воскресного ужина.

Готовлю я так: сначала делаю соус — томлю лук с чесноком в оливковом масле, добавляю сладкий перец, потом очищенные помидоры и травы, тушу 10 минут. Для теста смешиваю 200 граммов муки с 80 мл растительного масла, 80 мл воды и солью, раскатываю в круг. Тонко нарезаю цукини, баклажаны и помидоры, баклажаны предварительно запекаю. На тесто выкладываю остывший соус, сверху спиралью раскладываю овощи, посыпаю оливками, чесноком и травами. Заворачиваю края теста и выпекаю при 180 °C 35–45 минут до золотистого цвета. Подаю теплым — хрустящее тесто и нежные овощи создают потрясающий контраст.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
еда
рецепты
овощи
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овечкин установил новый рекорд
Экс-замглавы Петербурга обвинили в крупном хищении
Девять детей стали жертвами крупного пожара в Казахстане
Патрульный автомобиль заблокировал движение в Чертаново
На Украине заявили об «иудском» плане Умерова против Ермака и Зеленского
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане
Покушение на Шойгу организовывал фигурант другого резонансного дела
Казак из консульства РФ в Австралии возмутился тюремными условиями
Инфекционист объяснил, как предотвратить заражение паротитом
Замороженные ягоды, творожный сыр — крем-чиз для десертов готов за 15 минут
Трамп может ужесточить антироссийские санкции при одном условии
Новогодние каникулы — 2026 в Подмосковье: топ направлений, цены, условия
«Глупейшая вещь»: лидер Pink Floyd осудил идеи Запада об отправке Tomahawk
Чудо под «Бабой-ягой», штурм в Северске: новости СВО к утру 18 ноября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 ноября: инфографика
Лопнувшие коммуникации оставили без тепла и воды жителей Ангарска
Командир снайперов рассказал, как освобождался Рог под Красноармейском
Звонившие из Финляндии в Россию засекли одну странную деталь на линии
Глава фонда ВСУ заявил о бедственном положении Украины
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 ноября
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.