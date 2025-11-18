Россияне стали чаще покупать автомобили с пробегом «Автостат»: продажи машин с пробегом в РФ в октябре увеличились на 7,9%

Продажи машин с пробегом в России в октябре увеличились на 7,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило агентство «Автостат». По итогам месяца реализовано 653 тыс. таких автомобилей.

Кроме того, показатель октября оказался на 18% выше, чем в сентябре текущего года. Среди машин с пробегом россияне чаще всего выбирают Lada, продано 149,2 тыс. автомобилей этой модели. Также в число популярных машин вошли Toyota, Hyundai и Kia. Всего с января по октябрь 2025 года реализовано более 5 млн автомобилей с пробегом, это на 1,7% выше, чем в тот же период 2024-го.

Ранее водители пожаловались на сильную вибрацию руля у автомобиля Lada Vesta. Речь идет о машинах, произведенных в 2025 году, с двигателем 1,6 литра и вариатором. По словам владельцев авто, причиной дефекта стали бракованные подушки двигателя.

До этого стало известно, что с 1 по 15 ноября цены на новые автомобили в России заметно изменились. Подорожание зафиксировано у десяти брендов, один производитель, напротив, снизил стоимость, а еще один откорректировал прайсы и в большую, и в меньшую сторону.