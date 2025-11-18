Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 09:31

Названа причина, почему суд отказал Фонду капремонта в иске к Арнтгольц

Эксперт ЖКХ Бондарь: Фонд капремонта мог просрочить иск к Арнтгольц

Ольга Арнтгольц Ольга Арнтгольц Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фонд капремонта мог подать на актрису Ольгу Арнтгольц не в тот суд, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, ведомство могло обратиться не в ту инстанцию или просрочить претензию.

Например, это могло быть связано с формальными ошибками. Фонд мог подать документы не в тот суд, который должен их рассматривать. Такое случается, если истец ошибается с адресом ответчика. Еще одна вероятная причина — это ошибки в самом заявлении. Возможно, не были приложены все необходимые бумаги. Расчет долга или квитанция об уплате госпошлины. Любая неточность в данных, будь то имя или адрес, тоже может стать основанием для отказа, — добавил Бондарь.

Он не исключил, что по этому долгу уже было какое-то решение суда или судебный приказ и Фонд капремонта просто не мог подавать иск снова по тому же вопросу. Нельзя исключать и вариант с истечением срока исковой давности. По закону взыскать долги за ЖКУ можно только за последние три года (статья 196 Гражданского кодекса РФ), отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что, согласно документам, фонд обратился в суд с требованием взыскать с артистки средства за жилищно-коммунальные услуги. В исковом заявлении упоминалась задолженность за содержание жилой площади, отопление и электроснабжение. Однако судебная инстанция не стала рассматривать поданный иск по существу.

В официальных материалах дела содержится информация о вынесении определения, но отсутствует развернутая мотивировка принятого решения. Конкретная сумма, которую фонд пытался взыскать с актрисы, в документах также не уточняется.

