«Отпустить на СВО»: бывший топ-менеджер «Росатома» хочет искупить вину

Бывший топ-менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров, обвиняемый в получении особо крупной взятки в размере 5 млн рублей, заключил сделку со следствием и попросил отпустить его в зону специальной военной операции для искупления вины, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, до этого экс-директору структурного подразделения госкорпорации уже несколько раз отказывали в отправке на СВО.

Сахаров попросил о предоставлении ему возможности искупить свою вину, для чего уже неоднократно обращался к следствию с соответствующей просьбой отпустить его на СВО, но пока его ходатайства остаются без удовлетворения, — отметил собеседник агентства.

При этом фигурант обратился к прокурору, чтобы заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, и сообщил еще об одном преступном эпизоде, ранее не известном следствию. Сахаров признался, что получал взятку от руководителя одного из ключевых подрядчиков «Росатома».

Другой источник заявил агентству, что у бывшего топ-менеджера мало шансов быть отпущенным на СВО из-за его возраста. По словам собеседника, уже через год Сахаров достигнет предельного возраста для контракта — 65 лет.

Ранее сообщалось, что одного из учредителей строительной компании «Фенсма» Рустама Рустамбекова и его жену объявили в федеральный розыск. Их обвиняют во взяточничестве в рамках уголовного дела Геннадия Сахарова.