Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 07:33

Появились новые детали в деле экс-главы подразделения Росатома

Учредителя компании «Фенсма» Рустамбекова и его супругу объявили в розыск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Одного из учредителей строительной компании «Фенсма» Рустама Рустамбекова и его жену объявили в федеральный розыск, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. Их обвиняют во взяточничестве в рамках уголовного дела бывшего директора структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова.

Отмечается, что Сахаров через свою супругу получил взятку от Рустамбекова в размере почти 5 млн рублей за способствование заключению и реализации контрактов. В их число вошло строительство на ВДНХ павильона атомной индустрии «Атом», который представляет собой крупнейший выставочный комплекс, посвященный ядерной энергии.

Помимо Сахаровых обвинение в даче и посредничестве во взяточничестве предъявлено одному из учредителей строительной компании Рустаму Рустамбекову и его супруге, скрывшимся от следствия, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова обвинили в получении взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Москве. Такие презенты он получил в обмен на создание благоприятных условий компании «Бамстройпуть» при строительстве зданий Национального центра управления обороной РФ.

Росатом
взятки
контракты
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баста, Кадышева, SHAMAN: кто заработает миллионы на новогодних корпоративах
«Верная смерть» ВСУ и атака на Новороссийск: новости СВО на утро 14 ноября
Семь российских аэропортов вернулись к работе
США засекли «российский военный корабль» у Гавайев
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 ноября: инфографика
ВСУ попытались атаковать российский регион
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам работать в такси
ПВО сбила над Россией 216 беспилотников за ночь
В Пензенской области сняли ограничения на полеты
Появились новые детали в деле экс-главы подразделения Росатома
«Топ популярности»: в РСТ рассказали, где в РФ провести новогодние каникулы
Экс-глава подразделения Росатома получил взятку в 5 млн рублей
Радиостанция Судного дня прервала трансляцию
Россияне посчитали нотариуса бесполезным при отмене сделки с жильем
Россиянам рассказали, что необходимо учитывать при выборе новогодней елки
Экс-замглавы МО Попов получил Lexus в качестве взятки
«Ключ к тайнам»: россиянам объяснили, чем грозит потеря мобильного номера
Сливочно-горчичный маринад: сочная курица в духовке — находка, а не рецепт
Депутат призвал Верховный суд спасти рынок вторички от мошенников
«Вселяет надежду»: Вучич раскрыл детали переговоров с Макроном по Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.