Появились новые детали в деле экс-главы подразделения Росатома Учредителя компании «Фенсма» Рустамбекова и его супругу объявили в розыск

Одного из учредителей строительной компании «Фенсма» Рустама Рустамбекова и его жену объявили в федеральный розыск, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. Их обвиняют во взяточничестве в рамках уголовного дела бывшего директора структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова.

Отмечается, что Сахаров через свою супругу получил взятку от Рустамбекова в размере почти 5 млн рублей за способствование заключению и реализации контрактов. В их число вошло строительство на ВДНХ павильона атомной индустрии «Атом», который представляет собой крупнейший выставочный комплекс, посвященный ядерной энергии.

Помимо Сахаровых обвинение в даче и посредничестве во взяточничестве предъявлено одному из учредителей строительной компании Рустаму Рустамбекову и его супруге, скрывшимся от следствия, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова обвинили в получении взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Москве. Такие презенты он получил в обмен на создание благоприятных условий компании «Бамстройпуть» при строительстве зданий Национального центра управления обороной РФ.