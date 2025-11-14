Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 07:14

Экс-замглавы МО Попов получил Lexus в качестве взятки

Экс-замглавы МО Попов получил Lexus за привилегии при возведении зданий Генштаба

Павел Попов Павел Попов Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов обвиняется в получении взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Москве, передает ТАСС. В материале сказано, что такие презенты он получил в обмен на создание благоприятных условий компании «Бамстройпуть» при строительстве зданий Национального центра управления обороной РФ (НЦУО), входящего в структуру Генштаба.

Попов П. А. обвиняется в том, что получил в бессрочное пользование автомобиль Lexus и квартиру в Хамовническом районе Москвы, — отметили авторы материала.

Ранее сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд продлил срок содержания Попова на полгода. Бывшему генералу армии предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, коррупционных и должностных преступлениях.

Кроме того, следователи обнаружили коллекцию оружия в доме бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Павла Попова, которая включает редкий пистолет Mauser. Согласно материалам дела, часть оружия хранилась без необходимых разрешений.

взятки
Павел Попов
Минобороны РФ
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баста, Кадышева, SHAMAN: кто заработает миллионы на новогодних корпоративах
«Верная смерть» ВСУ и атака на Новороссийск: новости СВО на утро 14 ноября
Семь российских аэропортов вернулись к работе
США засекли «российский военный корабль» у Гавайев
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 ноября: инфографика
ВСУ попытались атаковать российский регион
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам работать в такси
ПВО сбила над Россией 216 беспилотников за ночь
В Пензенской области сняли ограничения на полеты
Появились новые детали в деле экс-главы подразделения Росатома
«Топ популярности»: в РСТ рассказали, где в РФ провести новогодние каникулы
Экс-глава подразделения Росатома получил взятку в 5 млн рублей
Радиостанция Судного дня прервала трансляцию
Россияне посчитали нотариуса бесполезным при отмене сделки с жильем
Россиянам рассказали, что необходимо учитывать при выборе новогодней елки
Экс-замглавы МО Попов получил Lexus в качестве взятки
«Ключ к тайнам»: россиянам объяснили, чем грозит потеря мобильного номера
Сливочно-горчичный маринад: сочная курица в духовке — находка, а не рецепт
Депутат призвал Верховный суд спасти рынок вторички от мошенников
«Вселяет надежду»: Вучич раскрыл детали переговоров с Макроном по Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.