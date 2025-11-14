Экс-замглавы МО Попов получил Lexus в качестве взятки Экс-замглавы МО Попов получил Lexus за привилегии при возведении зданий Генштаба

Бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов обвиняется в получении взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Москве, передает ТАСС. В материале сказано, что такие презенты он получил в обмен на создание благоприятных условий компании «Бамстройпуть» при строительстве зданий Национального центра управления обороной РФ (НЦУО), входящего в структуру Генштаба.

Попов П. А. обвиняется в том, что получил в бессрочное пользование автомобиль Lexus и квартиру в Хамовническом районе Москвы, — отметили авторы материала.

Ранее сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд продлил срок содержания Попова на полгода. Бывшему генералу армии предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, коррупционных и должностных преступлениях.

Кроме того, следователи обнаружили коллекцию оружия в доме бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Павла Попова, которая включает редкий пистолет Mauser. Согласно материалам дела, часть оружия хранилась без необходимых разрешений.