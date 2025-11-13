Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
У бывшего замминистра обороны Попова нашли раритетный пистолет

Следователи нашли раритетный пистолет Mauser в доме генерала Попова

Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Следователи обнаружили коллекцию оружия в доме бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Павла Попова, которая включает редкий пистолет Mauser, сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, часть оружия хранилась без необходимых разрешений.

Из ответа, полученным органом ГВСУ СК РФ, из отдела лицензионно-разрешительной работы по ЦАО следует, что у Попова имеются два огнестрельных нарезных пистолета Mauser и ПМ, охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-27, газовое оружие. Также у него было обнаружено и изъято охотничье нарезное ружье «Вепрь» и 40 патронов к нему, — говорится в материалах дела.

Согласно документам, генерал утверждает, что не был осведомлен об отсутствии лицензии на нарезное ружье «Вепрь», которое, по его словам, он получил в подарок от бывшего губернатора Хакасии Виктора Зимина. Попов отметил, что вместе с оружием ему передали паспорт и полный комплект документов.

Ранее сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд продлил срок содержания Попова на полгода. Бывшему генералу армии предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, коррупционных и должностных преступлениях.

