18 ноября 2025 в 09:33

В Челябинской области задержали высокопоставленного сотрудника ФСИН

В Челябинской области задержан начальник туберкулезной больницы ГУФСИН Архипов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали начальника специальной туберкулезной больницы № 3 регионального ГУФСИН подполковника внутренней службы Евгения Архипова, сообщает 74.ru со ссылкой на источники. По данным издания, его подозревают в послаблении режима для заключенных и содействии их условно-досрочному освобождению.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки по части 5 статьи 290 УК РФ. Задержание произошло на фоне масштабных оперативных мероприятий. 14 ноября сотрудники ФСБ взяли под стражу несколько руководящих сотрудников ГУФСИН Челябинской области — Сергея Бульчука, Олега Мохова и Марину Уфимцеву, а также представителя коммерческой организации, которого подозревают в передаче взяток.

Следственные действия сопровождались обысками по месту работы и проживания фигурантов, расследованием занимается 4-е следственное управление СК России в Екатеринбурге. В рамках дела возбуждены статьи о получении и даче взяток в особо крупном размере, а также о превышении должностных полномочий. По версии следствия, для личного обогащения использовались производственные ресурсы исправительных учреждений и труд осужденных. 15 ноября Центральный районный суд Челябинска избрал троим задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует случаи получения взяток в центральном аппарате ФСИН в Москве. Под подозрением оказался житель Дмитрова Павел Пудин — мужчину арестовали на два месяца после возбуждения уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Причастность к коррупции он отрицает.

