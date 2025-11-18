Министерство обороны Великобритании ввело запрет на обсуждение профессиональных вопросов среди военнослужащих внутри служебных автомобилей, передает Daily Mail. Это решение принято из-за опасений, что Китай может взломать прослушивающие устройства и получить секретную информацию.

На приборных панелях автомобилей появились новые наклейки, предупреждающие водителей о необходимости избегать разговоров об официальной информации в авто. На них написано: «Избегайте разговоров об информации официального характера в машине».

Ранее сообщалось, что средства, выделенные на обучение в США командного состава ВСУ, включая будущих генералов, не могут быть потрачены на приобретение алкогольных напитков. Это условие прописано в грант-заявке конкурса среди американских военных учебных заведений, участвующих в проекте. Бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Михаил Коваль, иронично предположил, что украинские курсанты будут много тратить на алкоголь.