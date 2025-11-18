Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 09:18

Стало известно, грозит ли омичам опасность после взрыва на газопроводе

Губернатор Хоценко: утечка газа в Ростовке не угрожает жителям Омского района

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Утечка газа из магистрального трубопровода в поселке Ростовка Омской области, за которой последовал взрыв, не угрожает жителям муниципалитета, сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале. По его словам, в данный момент пожар локализован, пострадавших нет.

В поле недалеко от поселка Ростовка Омского района произошло возгорание по причине аварии на участке магистрального газопровода. В данный момент пожар локализован, пострадавших нет. Жителям Омского района и других муниципалитетов области ничего не угрожает, — рассказал Хоценко в голосовом сообщении.

Губернатор отметил, что на месте происшествия продолжают работать специалисты МЧС и газового хозяйства, правоохранительные органы и представители власти. Он добавил, что населенные пункты региона снабжаются газом по резервным магистралям, однако часть промышленных предприятий отключена. По предварительным подсчетам, для возобновления подачи ресурса потребуются сутки.

Ранее в Сети появилось видео с моментом мощного взрыва на газопроводе в Омской области. На опубликованных кадрах можно увидеть серию ярких вспышек, озаряющих сумеречное небо и отблески пожара.

