СК начал проверку после взрыва на газопроводе в Омской области

Следственный комитет РФ начал проверку после взрыва на газопроводе в Омской области, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в своем Telegram-канале. По его информации, на место выехали специалисты для выяснения причин произошедшего.

Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту возгорания в поле около поселка Ростовка, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео с моментом мощного взрыва на газопроводе, расположенном в поселке Ростовка Омской области. На опубликованных кадрах можно увидеть яркую вспышку и пожар. По словам местных жителей, в воздухе после взрыва чувствуется химический запах. В настоящее время на месте инцидента работают 18 пожарных на четырех единицах техники.

До этого губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что в Омском районе вблизи поселка Ростовка зафиксировано возгорание в полевой зоне. По одной из рассматриваемых версий, причиной возгорания могла стать утечка газа из проходящего на данном участке газопровода.