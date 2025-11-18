Ушел из жизни морской биолог Сергей Масленников

В ходе командировки в Китай скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Иванович Масленников, сообщили на сайте учреждения. Он скончался на 63-м году жизни.

Масленников был ответственным за множество научных проектов и исследований, особенно в области разработки методик и технологий для выращивания морских организмов. Ученый совместно с коллегами из Центра аквакультуры впервые в России достиг высокого уровня выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов при искусственном воспроизводстве.

Ранее ушел из жизни Владимир Игоревич Батюк, известный ученый-международник, главный научный сотрудник Института США и Канады имени академика Арбатова РАН. Ему было 65 лет. Батюк получил образование на историческом факультете МГУ и внес значительный вклад в изучение российско-американских отношений.

До этого профессор Дмитрий Точеный, доктор исторических наук, скончался на 84-м году. Он более 40 лет преподавал и занимался научной деятельностью в университетах Самары и Ульяновска, в том числе с момента основания Ульяновского государственного университета.