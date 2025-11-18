Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 09:07

Часть предприятий в Омской области отключили от газа после ЧП

Часть предприятий в Омской области отключили от газа после ЧП на трубопроводе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Часть промышленных предприятий в Омской области отключили от газа после ЧП на трубопроводе, заявил губернатор региона Виталий Хоценко в Telegram-канале. Он отметил, что котельные обеспечены топливом за счет резервных газопроводов. Глава региона добавил, что восстановительные работы могут продлиться сутки.

Часть промышленных предприятий от газа отключена, — написал Хоценко.

Ранее Следственный комитет РФ начал проверку после взрыва на газопроводе в Омской области. По информации ведомства, на место выехали специалисты для выяснения причин произошедшего.

До этого Хоценко сообщил, что в Омском районе вблизи поселка Ростовка зафиксировано возгорание в полевой зоне. По одной из рассматриваемых версий, причиной возгорания могла стать утечка газа из проходящего на данном участке газопровода.

При этом, по словам местных жителей, в воздухе после взрыва чувствуется химический запах. В настоящее время на месте инцидента работают 18 пожарных на четырех единицах техники. Информации о пострадавших в результате ЧП нет.

