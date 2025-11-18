Дочь Юлии Началовой вышла на сцену в броском золотом костюме Дочь Юлии Началовой вышла на сцену в золотистом облегающем костюме

Единственная дочь покойной певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина, продемонстрировала в социальных сетях кадры своего выступления в латексном костюме, сообщает WomanHit. Девушка, которая пошла по стопам матери и связала свою жизнь со сценой, появилась на фестивале ВГИК в ярком образе с пышными локонами и эффектном облегающем наряде золотистого цвета.

Свой дерзкий образ 18-летняя девушка дополнила выразительным макияжем с акцентом на глаза. В подписи к фотографии Вера отметила, что ей выпала честь поучаствовать в 45-м, юбилейном Международном студенческом фестивале ВГИК.

С огромной радостью делюсь с вами яркими моментами выступлений с моим участием, — поделилась молодая артистка.

Подписчики с восторгом отреагировали на публикацию артистки. Многие отметили ее сходство с матерью. Фанаты назвали Алдонину «шикарной» и «прекрасной девушкой». Вера родилась в браке Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, который продлился пять лет. Ее мать скончалась в марте 2019 года. Причиной смерти певицы стали заражение крови и сердечная недостаточность.

