12 ноября 2025 в 13:35

Необычная закуска с мандаринами на скорую руку! Вкусная брускетта

Брускетта с мандаринами: простой рецепт Брускетта с мандаринами: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Брускетта с мандаринами — простой и эффектный способ подать закуску, которая сочетает сладость фруктов и солоноватый вкус сыра. Отлично подходит к праздничному столу или легкому ужину с бокалом вина.

Для приготовления возьмите 1 багет, нарежьте его ломтиками толщиной около 1 см и слегка подсушите в духовке. Для начинки используйте 2-3 спелых мандарина, очистите и разделите на дольки, удалив пленку, чтобы вкус был мягким. Смешайте 100 г мягкого сыра (например, рикотта или мягкий козий) с 1 ч. л. меда и щепоткой свежемолотого черного перца. Намажьте сыр на ломтики багета, сверху уложите дольки мандаринов и слегка присыпьте свежей мятой или базиликом.

Подавайте сразу — брускетта сохраняет свежесть, а сочетание фруктов и сыра создает идеальный баланс сладкого и соленого.

  • Совет: для дополнительного аромата можно сбрызнуть брускетту небольшим количеством бальзамического крема — вкус станет ярче и интереснее.

  • Калорийность — около 210 ккал на 100 г; время приготовления — 15 минут.

Еще один рецепт брускетты — на этот раз с авокадо. Получится даже вкуснее, чем гуакамоле.

