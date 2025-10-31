Закуска за 10 минут — лучше гуакамоле! Брускетта с кремом из авокадо и лука

Такая брускетта — идеальный вариант для гостей или быстрого перекуса, когда хочется чего-то эффектного без сложных манипуляций. Кремовая начинка из спелого авокадо и сочного лука делает блюдо ярким по вкусу, а поджаренный хлеб добавляет приятный хруст. Сервировка получается ресторанной, а готовится всё буквально за считаные минуты.

Хлеб лучше взять багет или чиабатту — тонкие ломтики обжаривают на сухой сковороде или подсушивают в духовке, чтобы появилась золотистая корочка.

Для 6–8 брускетт понадобится багет весом примерно 200–250 г. Его нарезают тонкими ломтиками и подсушивают на сковороде до румяной корочки. Один спелый авокадо очищают, вынимают косточку и разминают мякоть вилкой до однородности. Вмешивают мелко нарезанный четвертинкой средний красный лук, добавляют 1–2 ч. л. лимонного сока, щепотку соли и около 1 ст. л. оливкового масла — именно эта смесь делает крем шелковистым и не дает авокадо потемнеть. Еще теплые ломтики багета покрывают слоем крема, украшают небольшими листиками петрушки или кинзы — и можно подавать.

Совет: хотите легкую остринку — добавьте кусочек перца халапеньо или немного свежемолотого перца.

Полезный факт: авокадо содержит полезные жиры, которые помогают усваиваться витаминам из других продуктов.

Калорийность: около 180 ккал на 100 г; время приготовления: 10–12 минут.

