Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 19:05

Москву сковали пробки в предпоследний рабочий день

Пробки в Москве достигли семи баллов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вечером в четверг, 31 октября, заторы в Москве достигли семи баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки». Немногим ранее загруженность дорог была восемь баллов.

Самая сложная ситуация сейчас на Садовом кольце, ТТК, на Котельнической, Москворецкой набережных, на улице Большая Ордынка, в районе станций метро «Киевская», «Деловой центр», «Белорусская», «Таганская», «Лубянка», «Арбатская» и других. Водителям следует заранее планировать свой маршрут.

Суббота, 1 ноября, является в России рабочим день. Он будет сокращен на один час. Затем будет три выходных дня — с 2 по 4 ноября. Они приурочены ко Дню народного единства. Следующая неделя станет трехдневной.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что 31 декабря станет выходным днем. Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних каникулах — с 31 декабря по 11 января — согласно постановлению правительства. Выходной 5 января перенесли на 31 декабря, а 9 января сделали выходным для обеспечения непрерывного отдыха, что было названо оптимальным решением.

праздники
происшествия
Москва
пробки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали оценку новому замминистру обороны Осьмакову
Что происходит с Telegram и WhatsApp, их заблокируют? Спросили экспертов
Певица Елена Север назвала российских хитмейкеров
Русский танк Т-80 — кошмар для НАТО: объясняем, почему
Бывшая Гуфа выйдет замуж за сына крупного чиновника Тюменской области
Грузия назвала одно условие для интеграции в ЕС
На Украине запретили целый сезон «Игры престолов»
Хакеры получили личные данные командира «Птиц Мадьяра»
Россияне стали меньше есть
Тела свисали из окон: 18 лет назад в Тольятти взорвался автобус
В Госдуме объяснили, почему Киев не пускает журналистов в Красноармейск
Установлена причина массовой драки мигрантов в Новой Москве
МИД России выразил Японии протест из-за учений Joint Exercise
Трамп раскрыл карты насчет ударов по Венесуэле
Юбилейный 50-миллионный пользователь МАХ получил подарок
Москвича задержали за мастурбацию в метро
Раскрыто, почему Зеленский скрывает правду об окружении частей ВСУ
Лебедев раскрыл, какие смартфоны являются «самой большой глупостью»
Деревня в российском регионе заросла мусором из-за аварийного моста
В Европе рассказали, чем больше всего любит заниматься Зеленский
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.