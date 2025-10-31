Москву сковали пробки в предпоследний рабочий день Пробки в Москве достигли семи баллов

Вечером в четверг, 31 октября, заторы в Москве достигли семи баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки». Немногим ранее загруженность дорог была восемь баллов.

Самая сложная ситуация сейчас на Садовом кольце, ТТК, на Котельнической, Москворецкой набережных, на улице Большая Ордынка, в районе станций метро «Киевская», «Деловой центр», «Белорусская», «Таганская», «Лубянка», «Арбатская» и других. Водителям следует заранее планировать свой маршрут.

Суббота, 1 ноября, является в России рабочим день. Он будет сокращен на один час. Затем будет три выходных дня — с 2 по 4 ноября. Они приурочены ко Дню народного единства. Следующая неделя станет трехдневной.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что 31 декабря станет выходным днем. Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних каникулах — с 31 декабря по 11 января — согласно постановлению правительства. Выходной 5 января перенесли на 31 декабря, а 9 января сделали выходным для обеспечения непрерывного отдыха, что было названо оптимальным решением.