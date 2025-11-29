День матери
29 ноября 2025 в 19:49

Ивлеева похвасталась нарядной новогодней елкой

Блогер Ивлеева заранее нарядила елку на Новый год ретроигрушками

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что проводит время в деревне, и поделилась кадрами с новогодней елкой. Она рассказала, что они с мужем уже нарядили главный символ наступающего Нового года украшениями в стиле ретро.

На снимках видно пышное дерево, украшенное в традиционном стиле. Для декора Ивлеева выбрала «домашние» игрушки: расписные шарики и фигурки зверей, которые создают ощущение «старого доброго Нового года».

Звезда подчеркнула, что любит готовиться к праздникам заблаговременно, чтобы как можно дольше наслаждаться атмосферой зимнего волшебства. Поклонники в комментариях отметили особый уют созданной атмосферы и похвалили ее вкус в выборе декора.

Ранее Ивлеева присоединилась к популярному интернет-тренду, предлагающему вспомнить первые видео в соцсетях. При просмотре архивных роликов она испытала сильные эмоции и едва смогла сдержать слезы. Ивлеева специально открыла для поклонников ранее скрытые публикации своего прошлого. Она долго выбирала подходящий ролик, так как все записи показались ей значительными.

