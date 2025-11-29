Москва преобразилась к Новому году: сказочные кадры похорошевшей столицы Москву украсили к Новому году

Москву уже украсили к предстоящему Новому году и Рождеству. На улицах, в пешеходных зонах, парках и скверах появились большие световые цифры «2026». Первые праздничные инсталляции традиционно установили на ВДНХ. Местные жители и гости города смогут полюбоваться световыми арками, огромными мерцающими игрушками, многочисленными елочками, тоннелями и гирляндами. В декорациях угадываются мотивы снежинок, бокалов и спиралей.

ГУМ в этом году было решено украсить в стиле дымковской игрушки. В галереях главного универмага страны разместили фигурки барынь, нарядных птиц и коней. Для всех желающих будут открыты каток и праздничная ярмарка.

Главную елку России в этом году выбирали из 24 претенденток. Победителем стало дерево из Рузского городского округа Подмосковья. Возраст елки составляет 100 лет, а высота — 26 метров.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что часть праздничного декора осталась с прошлых лет. Однако многофункциональные конструкции изменили в соответствии с датой и тематикой этого года.

Большинство москвичей положительно воспринимают новогодние украшения на улицах города. Около 89% опрошенных уверены, что декорации нужны для привлечения туристов. Также 75% респондентов отметили, что украшения усиливают интерес к магазинам и кафе. По их мнению, это одновременно поднимает настроение и способствует развитию экономики. Опрос также показал, что 90% москвичей посещали праздничные локации.

Как Москву украсили к Новому году — в галерее NEWS.ru.