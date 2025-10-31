Киев опасается, что вскроется объективная ситуация на фронте, если представители СМИ побывают в окруженных частях украинской армии, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, президент Украинцы Владимир Зеленский в такой ситуации опасается попыток госпереворота.

Киеву абсолютно наплевать на судьбы своих солдат, находящихся в окружении. Если факт окружения будет зафиксирован публично, это будет ударом по имиджу Зеленского и его кураторов, которые стремятся поддерживать иллюзию об успехах украинской армии и бросать в пекло конфликта все больше людей. Ненависть к действующей власти среди граждан Украины станет еще сильнее, а Зеленского, конечно, очень пугают попытки госпереворота, — сказал Белик.

Он отметил, что страх переворота у Зеленского и сокрытие информации о положении ВСУ связаны напрямую.

Зеленский продолжает не только противодействовать урегулированию украинского конфликта в страхе потерять свое кресло, но и всячески пытается сделать так, чтобы скрыть истинное положение в зоне боевых действий, — подчеркнул Белик.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Украина не позволит западным СМИ попасть в районы, где ВС РФ взяли в окружение ВСУ, ради сохранения мифа о якобы превосходстве Киева на фронте. По прогнозу Боуза, еще как минимум тысяче человек придется погибнуть в этих окружениях из-за интересов НАТО.