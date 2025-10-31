Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 19:09

В Европе рассказали, чем больше всего любит заниматься Зеленский

Венгерский аналитик Кошкович заявил о любви Зеленского к чужим деньгам

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президента Украины Владимира Зеленского больше всего на свете радует присвоение чужих денег, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X. Так он прокомментировал решение Нидерландов выделить Киеву дополнительную финансовую помощь в размере €25 млн (2,3 млрд рублей) в сфере энергетики, включая закупки газа и ремонт оборудования.

Ничто не доставляет Зеленскому большего удовольствия, чем присвоение чужих денег, — написал Кошкович.

Ранее журнал Economist сообщил, что у Украины к февралю 2026 года могут закончиться деньги на военные действия. Два из трех источников финансирования — помощь Соединенных Штатов и кредиты — практически исчерпаны, а Европа не может прийти к единому решению, пояснили журналисты.

До этого стало известно, что Украине потребуется порядка $389 млрд финансовой и военной поддержки для продолжения противостояния с Россией в период с 2026 по 2029 год. Указанная сумма почти вдвое превышает объем помощи, предоставленной европейскими странами Киеву с начала специальной военной операции.

Владимир Зеленский
деньги
Украина
Венгрия
Нидерланды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что происходит с Telegram и WhatsApp, их заблокируют? Спросили экспертов
Певица Елена Север назвала российских хитмейкеров
Русский танк Т-80 — кошмар для НАТО: объясняем, почему
Бывшая Гуфа выйдет замуж за сына крупного чиновника Тюменской области
Грузия назвала одно условие для интеграции в ЕС
На Украине запретили целый сезон «Игры престолов»
Хакеры получили личные данные командира «Птиц Мадьяра»
Россияне стали меньше есть
Тела свисали из окон: 18 лет назад в Тольятти взорвался автобус
В Госдуме объяснили, почему Киев не пускает журналистов в Красноармейск
Установлена причина массовой драки мигрантов в Новой Москве
МИД России выразил Японии протест из-за учений Joint Exercise
Трамп раскрыл карты насчет ударов по Венесуэле
Юбилейный 50-миллионный пользователь МАХ получил подарок
Москвича задержали за мастурбацию в метро
Раскрыто, почему Зеленский скрывает правду об окружении частей ВСУ
Лебедев раскрыл, какие смартфоны являются «самой большой глупостью»
Деревня в российском регионе заросла мусором из-за аварийного моста
В Европе рассказали, чем больше всего любит заниматься Зеленский
Главный уральский вор в законе попался полицейским
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.