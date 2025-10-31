В Европе рассказали, чем больше всего любит заниматься Зеленский

В Европе рассказали, чем больше всего любит заниматься Зеленский Венгерский аналитик Кошкович заявил о любви Зеленского к чужим деньгам

Президента Украины Владимира Зеленского больше всего на свете радует присвоение чужих денег, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X. Так он прокомментировал решение Нидерландов выделить Киеву дополнительную финансовую помощь в размере €25 млн (2,3 млрд рублей) в сфере энергетики, включая закупки газа и ремонт оборудования.

Ничто не доставляет Зеленскому большего удовольствия, чем присвоение чужих денег, — написал Кошкович.

Ранее журнал Economist сообщил, что у Украины к февралю 2026 года могут закончиться деньги на военные действия. Два из трех источников финансирования — помощь Соединенных Штатов и кредиты — практически исчерпаны, а Европа не может прийти к единому решению, пояснили журналисты.

До этого стало известно, что Украине потребуется порядка $389 млрд финансовой и военной поддержки для продолжения противостояния с Россией в период с 2026 по 2029 год. Указанная сумма почти вдвое превышает объем помощи, предоставленной европейскими странами Киеву с начала специальной военной операции.